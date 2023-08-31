В Курганской области подожгли двух подростков

Один из них получил тяжелые ожоги и умер в больнице

ТАСС, 31 августа. Двое подростков из деревни Верхнеглубокое Лебяжьевского округа Курганской области доставлены в медучреждение Кургана с ожогами после того, как их подожгли на улице. Один из них получил тяжелые ожоги и умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Подростки из Лебяжьевского округа с ожогами были доставлены в Курганскую областную клиническую больницу. Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти. Второй подросток получил ожоги 14% тела 1-3-й степени, он находится в удовлетворительном состоянии", - рассказали в пресс-службе в ответ на вопрос о состоянии подростков, которых подожгли в Верхнеглубоком.

Отмечается, что второму ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация, что 22-летний мужчина облил бензином и поджог двух школьников на улице у здания дома культуры в деревне Верхнеглубокое.