В Башкирии двух человек госпитализировали после опрокидывания автобуса

Прокуратура проводит проверку

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Автобус с 12 пассажирами опрокинулся на трассе в Башкирии, пострадали 2 человека, сообщили в Госкомитете региона по ЧС.

"В д. Енгалышево Чишминского района произошло ДТП. Пассажирский автобус не справился с управлением и опрокинулся на бок. В транспорте находилось 12 человек. На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПЧ (с. Булгаково) Госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные службы. В результате происшествия пострадали два человека, оба госпитализированы", - сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в ДТП попал автобус "Нефаз". По данному факту ведомство проводит проверку.