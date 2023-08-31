31 августа, 13:24

Глава Башкирии возьмет расходы по похоронам совершившего суицид военнослужащего

Радий Хабиров также выразил соболезнования близким

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования близким совершившего суицид в СИЗО военнослужащего, задержанного за оставление части и угрозу взорвать гранату на трассе. Он также возьмет на себя расходы за организацию похорон, сообщили журналистам в пресс-службе руководителя республики.

"Хабиров выразил соболезнование родным и близким военнослужащего Ильдара Б. и отметил, что берет на себя организацию его похорон", - сказано в сообщении.

По словам Хабирова, которые приводит пресс-служба, погибший был "заблудившимся солдатом", и он искренне хотел его спасти.

Днем 2 августа военнослужащий, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу, смог сбежать и угрожал взорвать гранату на трассе в Уфе. Мужчина сдался правоохранительным органам после разговора с Хабировым, который прибыл на место. 4 августа мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. 

Теги:
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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