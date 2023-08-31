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Военная операция на Украине

В Росгвардии сообщили об обнаружении в ЛНР за месяц 32 тонны взрывчатки

По данным ведомства, военнослужащие также задержали 28 пособников ВСУ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии за месяц обнаружили в Луганской Народной Республике свыше 30 тонн взрывчатки, а также задержали 28 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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"За месяц подразделениями Росгвардии в ЛНР досмотрено свыше 700 домовладений и более 200 тыс. транспортных средств. Задержано и передано правоохранительным органам 28 лиц, подозреваемых в пособничестве ВСУ, 160 - за совершение административных правонарушений и 76 фигурантов уголовных дел. Обнаружено более 415 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 10 тыс. артиллерийских и 517 мин, 3,2 тыс. ручных гранат и 2,1 тыс. выстрелов к гранатометам, 32 тонны взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что опасные для окружающих предметы были уничтожены, а пригодные для использования переданы взаимодействующим органам. 

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