В Барнауле гимнастка сорвалась с высоты во время циркового представления

Прокуратура проводит проверку

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Гимнастка доставлена с травмами в больницу Барнаула после падения с высоты во время циркового представления. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

"Девушка доставлена в больницу скорой медицинской помощи, сейчас ее обследуют врачи. После падения девушка потеряла сознание, сейчас за ее состоянием наблюдают медики", - сообщили в Минздраве.

В администрации цирка ТАСС также сообщили о том, что девушка сорвалась во время выполнения трюка под шатром. Администрация также возвращает деньги за билеты тех зрителей, которые обращаются с подобной просьбой в кассы цирка. В данный момент речи о приостановке представлений не идет.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, прокуратура начала проверку по факту происшествия.