Суд в Хакасии удовлетворил иск прокуратуры о нормативах финансирования сельских школ

Также в ведомстве отметили, что в 2023 году вносили главе республики Валентину Коновалову представление об устранении нарушений, связанных с оплатой труда педагогов

ТАСС, 31 августа. Верховный суд Хакасии удовлетворил иск прокуратуры республики о приведении региональных нормативов финансирования сельских школ в соответствии с федеральным законодательством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

"В административном исковом заявлении прокуратура потребовала привести положения регионального закона в соответствие с требованиями федерального законодательства. Решением Верховного суда Республики Хакасия от 31 августа 2023 года административное исковое заявление прокурора республики удовлетворено", - говорится в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, региональный закон "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования <…>" устанавливал норматив финансовое обеспечения сельских школ в расчете на одного обучающегося. Согласно федеральному закону "Об образовании в РФ", для малокомплектных и сельских школ объем "финансового обеспечения реализации образовательной программы должен включать в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся".

Также в ведомстве отметили, что в 2023 году вносили главе республики Валентину Коновалову представление об устранении нарушений, связанных с оплатой труда педагогов. По информации Верховного суда республики, иск прокуратуры к правительству региона будет рассмотрен 5 сентября.

Ранее депутат Госдумы по Хакасскому одномандатному округу Сергей Сокол обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову в связи с тем, что власти региона взяли на себя обязательство провести педагогам перерасчет зарплат за несколько месяцев, но не сделали этого, несмотря на представление прокуратуры региона. Региональная прокуратура подала иски к Верховному совету республики и правительству Хакасии.