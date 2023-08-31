В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве экс-депутата парламента Дагестана

По данным следствия, мужчина во время конфликта выстрелил в оппонента

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве экс-депутата парламента Дагестана Ахмеда Гамзаева арестован в Одинцове. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Одинцову ГСУ СК России по Московской области судом арестован 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 55-летнего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах агентству пояснили, что речь идет об убитом несколько дней назад Ахмеде Гамзаеве.

По данным следствия, 26 августа в частном доме в СНТ "Тихая дубрава" Одинцовского городского округа между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой обвиняемый выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший погиб на месте происшествия. Обвиняемый также получил ранение предплечья и был госпитализирован для оказания медицинской помощи. "Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены допросы, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз", - добавили в подмосковном ГСУ.

Ранее сообщалось о том, что в частном доме в садовом товариществе "Тихая дубрава" Одинцовского городского округа в одном из домовладений обнаружено тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже стало известно, что перестрелка произошла в доме кинопродюсера Гранта Палагаева, в ходе которой он также пострадал, получив ранение руки.