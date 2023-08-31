Суд Петербурга приговорил к трем годам тюрьмы бывшего иеромонаха РПЦ за фейки о ВС РФ

Иоанн Курмояров будет отбывать наказание в колонии общего режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам колонии бывшего священника Русской православной церкви (РПЦ) Иоанна (Дмитрия) Курмоярова за распространение фейков об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Калининский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Иоанна Курмоярова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также Курмоярову запретили в течение двух лет размещать публикации в интернете. Уточняется, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

По версии следствия, с февраля по июнь 2022 года на своих страницах в соцсетях мужчина публиковал видеозаписи, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ. 7 июня 2022 года в отношении 53-летнего подозреваемого завели уголовное дело, в тот же день он был задержан, а на следующий день - арестован. Позже сообщалось, что Курмоярову вменяется 63 эпизода размещения фейков в интернете.

По открытым источникам известно, что Дмитрий Курмояров (в постриге носил имя Иоанн) - бывший священник Новосибирской епархии РПЦ, ранее служивший в Винницкой епархии Украинской православной церкви. На Украине в 2018 году он стал фигурантом административного дела - в 2017 году клирик разместил в соцсети открытку с изображением георгиевской ленты в День Победы. В 2020 году Курмояров оказался в поле внимания СМИ, когда публично выступил с критикой Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот", назвав новый собор "языческим капищем". После этого Курмояров был временно запрещен в священнослужении, позже пытался обжаловать это решение в Высшем общецерковном суде. В июле 2020 года он создал канал на YouTube, где начал выступать в том числе с критикой положения дел в церкви, а с февраля 2022-го размещал ролики с осуждением действий России в ходе специальной военной операции на Украине. В апреле того же года церковным судом Новосибирской епархии и последовавшим указом патриарха Кирилла иеромонах был лишен священного сана.