В Башкирии в ДТП с грузовиками погиб один человек

Еще трое пострадали

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, около пяти часов вечера в Иглинском районе столкнулись четыре автомобиля: два грузовых и два легковых. В результате ДТП один человек погиб, трое с различными травмами госпитализированы", - сказано в сообщении.

ДТП произошло на 1 516-м км автодороги М-5 "Урал", устанавливаются обстоятельства аварии. На данном участке для транспортных средств организовано реверсивное движение, добавили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельство произошедшего устанавливаются.