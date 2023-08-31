В Кирове прокуратура обратила в доход государства квартиру и автомобиль экс-замминистра

В пресс-службе ведомства сообщили, что стоимость имущества превысила 11 млн рублей

ТАСС, 31 августа. Прокуратура Кировской области в судебном порядке обратила в доход государства квартиру, машино-места и автомобиль бывшего замминистра регионального минздрава стоимостью более 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Кировской области в судебном порядке обратила в доход государства квартиру, два машино-места и автомобиль бывшего заместителя регионального министра здравоохранения, стоимостью более 11 млн рублей, законность приобретения которых не подтверждена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший замминистра в 2021 году приобрел квартиру в Кирове стоимостью более 5,6 млн рублей, два машино-места стоимостью более 700 и 800 тыс. рублей соответственно, а также автомобиль Volkswagen Touareg за 4,3 млн рублей, фактически оформив это имущество на своих близких родственников. Вместе с тем совокупный доход бывшего чиновника и его супруги в 2018-2020 годах незначительно превысил 4 млн рублей. "Учитывая результаты проверки, прокуратура Кировской области направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства вышеуказанного имущества, приобретенного ранее на неподтвержденные доходы. Иск надзорного ведомства удовлетворен, требования признаны судом законными", - отмечается в сообщении.

По ходатайству прокурора суд запретил регистрационные действия с указанным имуществом. Также прокуратура внесла представление, в ходе рассмотрения которого трудовые отношения с государственным служащим расторгнуты.