В Липецке возбудили дело на полицейского за ложный донос о подброшенном наркотике

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего)

ТАСС, 31 августа. Следователи в Липецке возбудили уголовное дело на полицейского, который сообщил коллегам ложную информацию об обнаруженном у 17-летней девушки наркотике. Наркотик был подброшен девушке, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего). <...> Оперуполномоченный полиции получил от знакомого по телефону сообщение о намерении подбросить наркотические средства находившейся у него дома 17-летней липчанке. Полицейский, получив сообщение о планируемом преступлении, мер к его предотвращению не принял, а передал заведомо ложный донос неосведомленным коллегам, которые прибыли по указанному адресу и при личном досмотре обнаружили в кармане одежды ни о чем не догадывавшейся девушки подброшенный наркотик", - говорится в сообщении.

В четверг несколько Telegram-каналов сообщил о том, что в Липецке 37-летний мужчина в своем доме во время ссоры с 17-летней девушкой подбросил ей наркотики и сообщил об этом знакомому полицейскому. Полицейские по сообщению от коллеги приехали по адресу и нашли сверток с наркотиками в кармане куртки у девушки, которая настаивала, что это не ее.

По данным следствия, в отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), которое позже прекратили из-за отсутствия преступления. "Следствие полагает, что оперуполномоченный действовал с целью создания перед руководством видимости добросовестного исполнения им своих должностных обязанностей. Подозреваемый задержан. Следователем регионального СК РФ решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Липецкой области, факт противоправных действий полицейского выявлен сотрудниками ведомства совместно с коллегами из регионального УФСБ России в ходе проверки заявления матери девушки, которая рассказала, что ее дочери подкинули наркотик. По данным полиции, была собрана информация о превышении должностных полномочий одним из сотрудников УМВД России в Липецке. "Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в УМВД по Липецкой области.