Пожар в национальном парке в КЧР локализовали на площади 3,9 га

К тушению привлечены более 132 человек и 34 единицы техники

ЧЕРКЕССК, 31 августа. /ТАСС/. Площадь пожара на территории Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) локализовали на площади 3,9 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар локализован на площади 3,9 га", - сказали в пресс-службе.

В службе добавили, что группировка сил продолжает работу по тушению лесного пожара. Происходит горение и тление лесной подстилки в горной местности на площади 3,9 га. Двумя вертолетами Ми-8 МЧС России произведено 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны.

В управлении рассказали, что к тушению привлечены более 132 человек и 34 единицы техники. Кроме того, там напомнили, что в ближайшие дни в северных и южных районах Карачаево-Черкесской Республики местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса, в большинстве районов - высокая пожароопасность 4-го класса.

Очаг пожара был обнаружен на территории Домбайского участкового лесничества в Тебердинском национальном парке накануне вечером. В среду в 20:30 тушение пожара было приостановлено. Как сообщили в администрации нацпарка, все туристские маршруты на его территории закрыты в связи с высокой пожароопасностью.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Карачаево-Черкесии, надзорным ведомством поставлена на контроль ликвидация лесного пожара на территории Тебердинского национального парка. К тому же, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, ход процессуальной проверки, проводимой по этому факту.



