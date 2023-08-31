В Курганской области задержали подозреваемого в поджоге двух подростков

Им оказался 22-летний неработающий местный житель

ТАСС, 31 августа. Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя деревни Верхнеглубокое Лебяжьевского округа Курганской области, подозреваемого в поджоге двух подростков на улице. Об этом журналистам сообщили в управлении МВД по региону.

"Сотрудниками уголовного розыска <…> задержан 22-летний неработающий местный житель, подозреваемый в совершении противоправных действий. Установлено, что 30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа неизвестный причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Собранные по происшествию материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в МВД.

Ранее в пресс-службе губернатора Курганской области сообщали ТАСС, что двое подростков из деревни Верхнеглубокое доставлены в медучреждение Кургана с ожогами после того, как их подожгли на улице. Один из них получил тяжелые ожоги и умер в больнице, второму оказывается медицинская помощь.