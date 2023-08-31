СК начал проверку после избиения 14-летнего вратаря академии "Родины" в Подмосковье

В областной полиции уточнили, что к ним обратилась мать пострадавшего

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Подмосковные следователи начали доследственную проверку по сообщениям в СМИ после избиения 14-летнего подростка в Одинцове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В СМИ появилась информация об избиении 14-летнего подростка. По данным обстоятельствам следователем следственного отдела по Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будут изучены доводы, изложенные в публикации, а также установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах пояснили ТАСС, что речь идет об избитом голкипере футбольной академии московской "Родины". В подмосковной прокуратуре также сообщили ТАСС, что организована проверка.

В областной полиции уточнили, что к ним обратилась мать пострадавшего. "По предварительной информации, между двумя подростками возник конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск лица, причастного к данному противоправному деянию", - сказали в полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Одинцове был избит голкипер футбольной академии московской "Родины", который в настоящее время чувствует себя хорошо и через неделю вернется к тренировочному процессу.