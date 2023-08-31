В Иране из-за наводнения погибли три человека

Еще не менее 357 человек пострадали

ТАСС, 31 августа. Не менее 357 человек пострадали, еще трое погибли в результате наводнения на северо-западе Ирана за двое суток. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на главу спасательной службы при Иранском обществе Красного Полумесяца.

По его данным, 241 человек находится в пунктах временного размещения. Один из погибших утонул в результате стихийного бедствия, еще двое погибли от удара молнии.

Причиной наводнения стали сильные дожди. Спасательные операции все еще продолжаются. Жители 30 домов были эвакуированы из зоны затопления.

30 августа агентство YJC сообщало, что 39 человек пострадали в результате наводнения, вызванного сильными дождями в провинции Восточный Азербайджан. Сотрудники экстренных служб оказали помощь 30 семьям, а также спасли пассажиров автомобиля, ушедшего под воду.