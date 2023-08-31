В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина задержали в Москве по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сегодня задержан администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Куршин был задержан на Ленинградском вокзале. В рамках уголовного дела дома у него был провели обыск. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы по данной статье.

У Telegram-канала Moscow Calling более 86 тыс. подписчиков. В постах отражена новостная повестка, в том числе о ситуации в зоне СВО и атаках дронов в регионах России.