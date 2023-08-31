Суд арестовал главу ОМВД Басманного района Москвы по делу о злоупотреблении полномочиями

Сергей Андреев останется под стражей до 2 октября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы арестовал до октября начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следственных органов в отношении Андреева С. В., подозреваемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), удовлетворить и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 октября", - огласила решение судья.

По словам следователя, причастность Андреева к преступлению подтверждается в том числе показаниями потерпевшего Зуева, свидетеля Ефремовой и результатами оперативно-разыскной деятельности. Андреев подозревается в совершении преступления против государства и власти, которое имеет коррупционный характер, с использованием должностных полномочий в личных интересах и интересах неустановленных лиц, а также в интересах иностранной некоммерческой организации с целью незаконного изъятия финансовых активов потерпевшего гражданина РФ Зуева, за совершение которого Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

"В материалах дела имеются сведения об оказании Андреевым противодействия расследованию, давлении на свидетелей обвинения с целью отказа последних от изобличающих показаний", - сказал следователь в суде.

По словам представителя потерпевшего, Андреев совершил должностное преступление в интересах латвийского банка. "В текущих реалиях просто вопиющий поступок, и можно расценивать его как государственную измену. Латвия официально является недружественным для России государством", - сказала она.

Защита в суде просила не избирать Андрееву меру пресечения в виде заключения под стражу, а избрать более мягкую меру, так как причастность к преступлению не доказана. "Из протоколов допроса свидетелей не следует, что кто-то указывает на него", - сказал адвокат. Также защитник заявил о сомнительности личности потерпевшего. "Из открытых источников: Артем Зуев является главным лицом в деятельности банка. На нем лежат все основные функции: работа с клиентами, отмыв средств, общение с правоохранителями", - добавил защитник подозреваемого. Андреев был назначен на должность главы ОМВД Басманного района Москвы в ноябре 2022 года.