Спасатели извлекли тела 74 погибших при пожаре в Йоханнесбурге

Глава судебно-медицинской службы столичной провинции Гаутенг Тембалету Мпахлаза сообщил, что среди них - 12 детей

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники спасательных служб извлекли тела 74 погибших при пожаре в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге, среди них - 12 детей. Об этом заявил на брифинге Тембалету Мпахлаза, глава судебно-медицинской службы столичной провинции Гаутенг, на территории которой расположен мегаполис.

"Среди 74 тел, извлеченных из сгоревшего дома, мы насчитали 12 детских", - сообщил он. Ранее власти объявили о 73 погибших, включая семерых детей. Более 50 человек госпитализированы с сильными ожогами. Спасательные работы продолжаются.

Расположенное в центре Йоханнесбурга пятиэтажное здание загорелось ранним утром 31 августа. Президент ЮАР Сирил Рамапоса уже выступил по поводу случившегося и назвал пожар огромной трагедией. Он подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование причин пожара с тем, чтобы не допускать подобные инциденты в будущем.

Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений. Окончательный вывод еще не сделан. В доме, находившемся в аварийном состоянии, проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты.

Во второй половине дня Рамапоса вылетел с юга страны в Йоханнесбург с тем, чтобы посетить место пожара. По причине экстренной поездки было отменено запланированное на вечер 31 августа его обращение к народу по итогам прошедшего на минувшей неделе саммита БРИКС.