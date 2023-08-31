31 августа, 17:10

Житель Копейска пострадал во время массовой драки у торгового комплекса

Потерпевшего доставили в медучреждение

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мужчина пострадал во время конфликта возле торгово-развлекательного комплекса в Копейске Челябинской области, его доставили в медучреждение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Копейские полицейские оперативно отреагировали на поступившее сообщение о конфликте у торгово-развлекательного комплекса. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший мужчина был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ГУ МВД.

Сотрудники полиции опросили очевидцев, сейчас устанавливаются все участники и обстоятельства конфликта, добавили в ведомстве.

Ранее местные СМИ и Telegram-каналы сообщали о массовой драке у ТРК "Слава" в Копейске. 

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РоссияЧелябинская область
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