В Петербурге арестовали директора Северо-Западного лесничества за незаконную рубку леса

Ущерб государству составил более 32,4 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Суд Петербурга заключил под стражу директора Северо-Западного лесничества - филиала ЛОГКУ "Ленобллес" Наталью Мищенкову за незаконную вырубку лесных насаждений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Натальи Мищенковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Срок меры - 14 октября", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, ущерб государству от незаконной рубки составил более 32,4 млн рублей.