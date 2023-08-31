После хищения частицы мощей Николая Чудотворца возбудили дело по статье о краже

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следователь возбудил уголовное дело по статье о краже в отношении женщины, которая похитила частицу мощей святителя Николая Чудотворца в Кировске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении подозреваемой в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража)", - сказал она.

По ее словам, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Мощевик был похищен накануне днем из храма в Кировске. По подозрению в краже задержана 69-летняя жительница Петербурга. Мощи обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм.