31 августа, 17:18

В больницы Махачкалы доставили пострадавших в ДТП в горах Дагестана

Руководитель пресс-службы Минздрава республики Зарина Агмадова сообщила, что состояние одного пострадавшего является тяжелым

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Вертолет доставил двоих полицейских в больницы в Махачкале после ДТП в горах Дагестана. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

В четверг в сетях распространилось видео аварии с участием грузового "Камаза" МВД с пострадавшими.

"Предварительно, два сотрудника правоохранительных структур пострадали в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана. Обоих на вертолете доставили в республиканские медучреждения", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, состояние одного пострадавшего тяжелое. "Один пострадавший в тяжелом состоянии, он в реанимации РКБ, состояние второго средней тяжести", - добавила она. 

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© Информационное агентство ТАСС
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