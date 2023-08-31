В ТЦ "Ривьера" во время пресс-конференции подрались спортсмены и зрители

Информации о пострадавших пока нет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Драка между спортсменами и зрителями произошла во время пресс-конференции в московском торговом центре "Ривьера". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В торговом центре "Ривьера" произошла драка между зрителями и спортсменами во время пресс-конференции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших пока нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре на Автозаводской улице. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, участники инцидента не обнаружены", - сказали в главке.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Они опрашивают очевидцев конфликта, изучают записи камер видеонаблюдения. "Принимаются меры к розыску и задержанию участников противоправных действий. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - добавили в пресс-службе.