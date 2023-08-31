В Рязани четырех человек обвиняют в незаконном захоронении 355 тыс. кубометров химикатов

В отношении обвиняемых избрали меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде

ТАСС, 31 августа. Суд избрал меры пресечения четырем членам организованной группы, обвиняемым в несанкционированном захоронении порядка 355 тыс. кубометров химических веществ и отходов в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Руководителю и трем членам организованной группы предъявлено обвинение в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенного с использованием служебного положения, в крупном размере (п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). <…> В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководители коммерческих организаций получили незаконные лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения на деятельность по обращению с химическими веществами и отходами на территории шлаконакопителей и станций нейтрализации сточных вод в районе Турлатово Рязани. С 13 марта 2007 по 10 октября 2022 года путем заключения муниципальных и государственных контрактов обвиняемые накопили и захоронили порядка 355 тыс. кубометров химических веществ и отходов, которые создавали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью человека.

Также в процессе расследования уголовного дела были выявлены факты противоправных действий, связанных с легализацией денег, полученных преступным путем, в сфере нарушения правил обращения с отходами, на сумму более 5 млн рублей. "Кроме того, один из обвиняемых в 2020 году заключил с руководителем предприятия, которому принадлежал один из шламонакопителей в районе Турлатово, фиктивный договор купли-продажи отходов, имитируя тем самым исполнение решения суда, в соответствии с которым предприятие обязано было в течение трех месяцев освободить территорию от отходов, расположенных на общей площади более 10,5 тыс. кв. м", - сообщили в ведомстве.