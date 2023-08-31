В Новосибирской области обрушился потолок в кафе

По предварительным данным, есть пострадавшие

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Потолок обрушился в кафе в городе Искитиме в Новосибирской области. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК по региону.

"Вечером 31 августа 2023 года произошло частичное обрушение элементов потолка в одном из кафе города Искитима. По предварительным данным, есть пострадавшие, их точное количество устанавливается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС уточнили, что в момент обрушения в кафе были посетители.

Следователи и криминалисты регионального СК осматривают место происшествия, выясняют обстоятельства произошедшего.

В областной прокуратуре добавили, что и.о. искитимского межрайонного прокурора выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов. Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания.