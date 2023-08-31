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обновлено 31 августа, 18:11
Военная операция на Украине

Военный суд начнет слушать дело двух офицеров о нарушении правил боевого дежурства

Дмитрий Серебряков/ ТАСС, архив
© Дмитрий Серебряков/ ТАСС, архив

По данным суда, Анатолий Бондарев и Дмитрий Дмитраков нарушили правила при отражении нападения ВСУ в 2022 году на Белгородскую область, что привело к гибели личного состава

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приступит к слушанию по существу уголовного дела в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова, обвиняемых в нарушении правил боевого дежурства по отражению нападения Вооруженных сил Украины в 2022 году на Белгородскую область, что привело к гибели личного состава. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, материалы дела российских офицеров распределены судье, но дата первого заседания пока не назначена.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела для их рассмотрения по существу в отношении Анатолия Бондарева и Дмитрия Дмитракова, которым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние повлекло причинение вреда интересам безопасности государства и тяжкие последствия). Дело распределено судье, но дата первого судебного заседания пока не назначена", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, подсудность для рассмотрения дела в отношении Бондарева и Дмитракова определил Кассационный военный суд в Новосибирске, так как обвиняемые и потерпевшие настаивали на его рассмотрении в Ленинградской области - в Первом Западном военном суде.

Уголовное дело двух офицеров по этой статье, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, будет рассматриваться в России впервые. По данным газеты "Коммерсантъ", дело касается инцидента 27 апреля 2022 года, когда в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. По версии следствия, в результате украинской атаки и преступных действий Дмитракова и Бондарева погибли 7 и ранены 43 российских военнослужащих. Также были уничтожены 15 и повреждены еще 30 единиц военной техники, отмечает издание. Газета утверждает, что обвиняемым предъявлен иск о возмещении вреда причиненного ущерба на общую сумму около 90 млн рублей. По версии следствия, российские офицеры имели все возможности для предотвращения атаки ВСУ, но допустили причинение серьезного ущерба обороноспособности страны. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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