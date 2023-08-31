Военный суд начнет слушать дело двух офицеров о нарушении правил боевого дежурства

По данным суда, Анатолий Бондарев и Дмитрий Дмитраков нарушили правила при отражении нападения ВСУ в 2022 году на Белгородскую область, что привело к гибели личного состава

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приступит к слушанию по существу уголовного дела в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова, обвиняемых в нарушении правил боевого дежурства по отражению нападения Вооруженных сил Украины в 2022 году на Белгородскую область, что привело к гибели личного состава. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, материалы дела российских офицеров распределены судье, но дата первого заседания пока не назначена.

"Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела для их рассмотрения по существу в отношении Анатолия Бондарева и Дмитрия Дмитракова, которым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние повлекло причинение вреда интересам безопасности государства и тяжкие последствия). Дело распределено судье, но дата первого судебного заседания пока не назначена", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, подсудность для рассмотрения дела в отношении Бондарева и Дмитракова определил Кассационный военный суд в Новосибирске, так как обвиняемые и потерпевшие настаивали на его рассмотрении в Ленинградской области - в Первом Западном военном суде.

Уголовное дело двух офицеров по этой статье, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, будет рассматриваться в России впервые. По данным газеты "Коммерсантъ", дело касается инцидента 27 апреля 2022 года, когда в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. По версии следствия, в результате украинской атаки и преступных действий Дмитракова и Бондарева погибли 7 и ранены 43 российских военнослужащих. Также были уничтожены 15 и повреждены еще 30 единиц военной техники, отмечает издание. Газета утверждает, что обвиняемым предъявлен иск о возмещении вреда причиненного ущерба на общую сумму около 90 млн рублей. По версии следствия, российские офицеры имели все возможности для предотвращения атаки ВСУ, но допустили причинение серьезного ущерба обороноспособности страны.