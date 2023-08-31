В Самаре произошло ДТП с пятью автомобилями

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что в районе аварии затруднено движение

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись на Московском шоссе в районе центрального автовокзала в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение по этой улице затруднено.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в районе Автовокзала на Московском шоссе. По предварительной информации, произошло столкновение пяти единиц автотранспорта. ДТП без пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что авария произошла примерно в 20:40 (19:40 мск). Водитель 1998 года рождения за рулем автомобиля BMW Х5 двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Потапова. Он выехал на встречную полосу и при движении по касательной столкнулся с автомобилем Mazda, а также с автомобилем Volkswagen Polo, которые двигались в попутном направлении. От удара BMW Х5 столкнулся с еще двумя автомобилями - Toyota Camry и Kia, которые двигались во встречном направлении.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии и в ближайшее время обеспечат беспрепятственный проезд транспортных средств, отметили в областном ГУ МВД.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение затруднено в обе стороны по Московскому шоссе от улицы Советской Армии до улицы Авроры. На указанных улицах также фиксируются пробки.