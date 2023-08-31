Пушилин сообщил о ранении 10 мирных жителей ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ

По словам врио главы республики, пострадавшие получают необходимую медпомощь

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. 10 человек получили ранения в результате обстрелов Донецка и Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение дня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Территория Республики: Донецк, Горловка, Волновахский район - сегодня подверглась обстрелам со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо - в Волновахском районе. Пострадавшие разной степени тяжести, они получают необходимую медпомощь", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, в результате обстрелов повреждены шесть домов в Киевском и Кировском районах Донецка и в Горловке.

Ранее сообщалось, что три человека ранены при обстреле фильтровальной станции под Волновахой в ДНР, также в результате украинского артиллерийского удара по селу Благовещенка вблизи Волновахи ранения получила женщина. Мэр города Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстрелах города ранения получили пять человек.