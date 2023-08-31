В Южно-Сахалинске около 7 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Председатель правительства региона Олег Попов сообщил, что для налаживания работы ТЭЦ выделили все необходимые средства

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. человек отключены от электричества в Южно-Сахалинске из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов.

"Что касается энергетики, у нас отключено порядка 7 тыс. человек", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале мэра города Сергея Найденова.

Он отметил, что все необходимые средства для налаживания работы ТЭЦ выделены.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее сообщал, что повреждены шесть линий электропередачи по 10 кВт. Он отмечал, что в Южно-Сахалинске затоплены ряд школ, жилых домов и дорог. Кроме того, пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска сообщала, что из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС. Мэр города Сергей Надсадин сообщал, что линейки в школах городского округа Южно-Сахалинска перенесены из-за ухудшения погодных условий.