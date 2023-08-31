В Москве задержали врио главы ОМВД "Новогиреево" по делу о взятке

В случае признания виновным Владимиру Пюрвееву грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следователи задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Врио главы ОМВД "Новогиреево" Пюрвеев стал подозреваемым по п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Он задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей уголовного дела, по которому проходит полицейский.

Пюрвеев стал врио начальника ОМВД "Новогиреево" сравнительно недавно. В 2021-2022 годах он занимал должность начальника полиции ОМВД района Западное Дегунино.

В правоохранительных органах также добавили, что по делу Пюрвеева проходит участковый района Новогиреево Андрей Мирошниченко. Он также подозревается в посредничестве во взяточничестве. В Перовском суде Москвы ТАСС сообщили, что 29 августа участковому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В случае признания виновными Пюрвееву и Мирошниченко грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева. Он подозревается по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.