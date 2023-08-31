В Доминикане арестовали владельцев завода, где произошел взрыв, унесший жизни 33 человек

Они будут оставаться под стражей до окончания расследования

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Полиция Доминиканской Республики взяла под арест трех владельцев компании по переработке пластика, на заводе которой в середине августа произошел взрыв, унесший жизни 33 человек. Об этом сообщает телеканал Telesur.

По данным пожарных, на участке, где компания хранила и перерабатывала пластмассу, "были обнаружены элементы, указывающие на выделение горючих газов, которые могут образоваться при нагревании указанных материалов <...>, что может вызвать пожар или взрыв, подобный тому, что произошел". Арестованные будут находиться под стражей по меньшей мере до окончания расследования.

Взрыв на заводе произошел 14 августа, погибли 33 человека, более 50 пострадали.