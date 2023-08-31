В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Калуге

Их эвакуировали на лечение в Москву

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Медики оценивают состояние двух из четырех пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуированных в Москву, как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Все четверо пациентов, эвакуированных на лечение в московских и федеральных клиниках после ДТП в Калуге, продолжают лечение. Их состояние стабильно: двое из них в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней [степени] тяжести", - говорится в сообщении.

24 августа водитель Toyota Corolla на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге, по предварительной версии, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где находится автобусная остановка. Освидетельствование подтвердило состояние наркотического опьянения у водителя во время ДТП. Возбуждено уголовное дело.