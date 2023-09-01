31 августа, 21:17,
обновлено 31 августа, 21:58

В небе над Псковом нейтрализовали неопознанный объект

Алексей Семенов/ ТАСС
© Алексей Семенов/ ТАСС

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, на земле последствий нет

ТАСС, 1 сентября. /ТАСС/. Неопознанный объект обнаружили в небе над Псковом, приняты меры по его нейтрализации. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"В районе Крестов (район Пскова - прим. ТАСС) наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект", - говорится в сообщении.

По словам Ведерникова, были приняты меры по его нейтрализации. "На земле никаких последствий нет", - добавил он.

Как передает корреспондент ТАСС, прибывший на место происшествия, в настоящий момент звуков стрельбы нет, следов работы ПВО также не наблюдается. На территории отсутствует оцепление, движение по улицам в районе аэропорта не перекрыто. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
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