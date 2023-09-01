В тюрьме Фултона, куда ранее сдался Трамп, в результате драки погиб заключенный

Минимум два человека получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Заключенный погиб в результате инцидента с поножовщиной, который произошел в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия), куда на прошлой неделе сдался для ареста экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN.

Это уже пятая смерть в тюрьме округа Фултон за последний месяц. Ранения получили еще как минимум два человека. О причинах инцидента не сообщается. По заявлению управления шерифа округа, сейчас ситуация под контролем.

Тюрьма округа Фултон, отмечает телеканал, пользуется плохой репутацией из-за переполненности, плохих санитарных условий и ветхого состояния. В случае приговора к тюремному сроку в ней, возможно, придется отбывать наказание фигурантам дела о вмешательстве в выборы.

На прошлой неделе Трамп и 18 обвиняемых по делу о вмешательстве выборы в штате Джорджия явились в тюрьму округа Фултон, где были арестованы. Большинство из них через непродолжительное время - обычно не более часа - были отпущены под залог, под стражей остался лишь один обвиняемый - Харрисон Флойд, но и он был освобожден в среду.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокаты экс-президента Джон Истман, Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.