На Сахалине из-за ливня отменили четыре пригородных поезда

Как сообщил Минтранс региона, на перегоне размыло земляное полотно

ТАСС, 1 сентября. Земляное полотно размыто ливнем на перегоне железной дороги на Сахалине, отменены четыре пригородных поезда. Об этом сообщил Минтранс региона в своем Telegram-канале.

"В связи с размывом земляного полотна на перегоне Южно-Сахалинск грузовой - Новоалександровка 01.09.2023 года отменены пригородные поезда сообщением Новоалександровка - Христофоровка, Новоалександровка - Южно-Сахалинск и Христофоровка - Южно-Сахалинск", - говорится в опубликованном сообщении.

Дальневосточная железная дорога сейчас ведет работы по ремонту пути.

Ночью в Южно-Сахалинске прошел сильный дождь, были затоплены городской парк, ряд школ, жилых домов и дорог, фиксировались отключения электроэнергии, из-за обильных осадков в городе ввели режим ЧС.