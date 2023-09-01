В Невельском районе Сахалина ввели режим ЧС из-за ливней

В населенных пунктах подтопило улицы, произошел сход селя

ТАСС, 1 сентября. Режим чрезвычайной ситуации введен в Невельском районе на юге Сахалинской области из-за сильных дождей, которые подтопили улицы и вызвали сход селя, сообщила в своем телеграм-канале администрация Невельского городского округа.

"В Невельском районе введен режим ЧС. В ночь с 31 августа на 1 сентября на территории района прошли ливневые дожди. В результате значительного подъема уровня воды в реках оказались подтоплены ряд улиц в городе Невельск, селах Колхозное, Ясноморское, Горнозаводск, а также автодорога Невельск - Колхозное. Произошел сход грязевых потоков на пл. Аржемирского и ул. Советская", - говорится в опубликованном сообщении.

С утра техника начала расчистку последствий схода грязевых потоков. На базе гостиницы "Дон Кихот" развернут пункт временного размещения для пострадавших жителей. Детские сады работают в штатном режиме. Все торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, перенесены на 4 сентября.

Ночью на юге Сахалина прошел сильный дождь, были затоплены городской парк, ряд школ, жилых домов и дорог, фиксировались отключения электроэнергии, из-за обильных осадков в городе ввели режим ЧС. Празднование Дня знаний в Южно-Сахалинске также перенесено на 4 сентября.