В Приморье число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов снизилось до 38

На территориях 14 муниципальных образований региона остаются подтопленными 690 жилых домов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Число отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае сократилось с 42 до 38 за сутки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС.

"В девяти муниципальных образованиях отрезаны 38 населенных пунктов. Речь о селах в Ольгинском, Красноармейском, Лазовском, Партизанском, Хасанском, Кавалеровском и Анучинском муниципальных округах, Уссурийске и Дальнегорске. Всего подтоплено 89 участков дорог", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на территории 14 муниципальных образований Приморья остаются подтопленными 690 жилых домов, из которых 45 - многоквартирные. Всего в подтопленных домах проживают 3 853 взрослых и 958 детей. Подтопленными также остаются 1 423 придомовые территории.

На этой неделе превышение месячной нормы осадков зафиксировано в Дальнегорском городском округе, в Ольгинском муниципальном округе, во Владивостоке и Хасанском округе. Больше половины месячной нормы осадков со среды выпало еще в пяти районах края.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.