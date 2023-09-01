Из затопленных районов Приморья эвакуировали более 7 тыс. человек

Среди них свыше 1 тыс. детей

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения Приморья за время наводнения эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7 244 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС региона.

"Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края с начала ухудшения обстановки проведена эвакуация населения из подтопленных домовладений и перевезены 7 244 человека, из них 1 061 ребенок, в том числе с использованием авиации МЧС России осуществлена эвакуация 43 человек в Ольгинском муниципальном округе", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время в 8 пунктах временного размещения находятся 199 человек, в том числе 48 детей. В крае остаются подтопленными 690 жилых домов, 45 из которых - многоквартирные.

Превышение месячной нормы осадков зафиксировали в Дальнегорском, Ольгинском и Хасанском муниципальных округах, а также во Владивостоке. Больше половины месячной нормы осадков со среды, 30 августа, выпало еще в пяти районах края.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа, в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.