1 сентября, 00:09

В Южно-Сахалинске за ночь выпала месячная норма осадков

Сильные дожди прошли на юге региона

ТАСС, 1 сентября. Месячная норма осадков выпала в Южно-Сахалинске за минувшую ночь, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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"В Южно-Сахалинске [выпало] 104 мм, в Невельске - 37 мм. В Южно-Сахалинске [выпала] месячная норма [осадков]", - отметили в управлении.

Как рассказала ТАСС исполняющая обязанности руководителя отдела метеопрогнозов Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Галкина, сильные дожди прошли на юге Сахалина, в ближайшие сутки количество осадков уменьшится.

"В Невельске выпало 37 мм, это 38% от месячной нормы осадков. Сегодня уже заканчивается все, завтра преимущественно без осадков будет. У нас ночью 31 августа были сильные дожди по югу Сахалина, почва очень переувлажненная. За сегодняшнюю ночь сильные дожди прошли в Невельске, Новоалександровске, это Анивский район. Больше всего выпало в Южно-Сахалинске. В Огоньках [выпало] 87 мм, это тоже Анивский район", - добавила Галкина. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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