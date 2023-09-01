В Южно-Сахалинске за ночь выпала месячная норма осадков

Сильные дожди прошли на юге региона

ТАСС, 1 сентября. Месячная норма осадков выпала в Южно-Сахалинске за минувшую ночь, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Южно-Сахалинске [выпало] 104 мм, в Невельске - 37 мм. В Южно-Сахалинске [выпала] месячная норма [осадков]", - отметили в управлении.

Как рассказала ТАСС исполняющая обязанности руководителя отдела метеопрогнозов Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Галкина, сильные дожди прошли на юге Сахалина, в ближайшие сутки количество осадков уменьшится.

"В Невельске выпало 37 мм, это 38% от месячной нормы осадков. Сегодня уже заканчивается все, завтра преимущественно без осадков будет. У нас ночью 31 августа были сильные дожди по югу Сахалина, почва очень переувлажненная. За сегодняшнюю ночь сильные дожди прошли в Невельске, Новоалександровске, это Анивский район. Больше всего выпало в Южно-Сахалинске. В Огоньках [выпало] 87 мм, это тоже Анивский район", - добавила Галкина.