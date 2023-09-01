На юге Сахалина в результате ливней подтопило 71 дом

В ликвидации последствий непогоды задействовали более 200 человек, 84 единицы техники

ТАСС, 1 сентября. Сильные ливни привели к подтоплению 71 дома на юге Сахалина, 28 человек находятся в пунктах временного размещения, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.

"Следом за Приморьем стихия пришла на юг Сахалина. К этому часу нам известно о подтоплении 71 дома <...>. В ликвидации последствий [непогоды] задействованы более 200 человек, 84 единицы техники и 20 мотопомп", - написал он.

При этом Лимаренко отметил, что ситуация в регионе постепенно нормализуется.

"Уже сейчас люди могут рассчитывать на компенсацию поврежденного или уничтоженного имущества от муниципалитетов. В середине дня я проведу заседание штаба по чрезвычайным ситуациям, на котором примем решение, какую помощь дополнительно оказать людям. Каждый случай будем рассматривать индивидуально", - добавил глава региона.