Возле Хабаровска уровень воды в Амуре превысил 4 м

На островной части города подтопило дачные участки

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амуре возле Хабаровска превысил отметку 4 м, на островной части столицы региона подтопило дачные участки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"На утро 1 сентября уровень воды у краевого центра был на отметке 404 см", - говорится в сообщении. Неблагоприятным для города считается уровень 450 см, опасным - 600 см.

Спасатели осмотрели острова во время патрулирования на катере, использовался также беспилотник. Установлено, что на острове Большом Уссурийском подтоплено около 20 дачных участков. На островах в целом отмечается разлив проток, выход грунтовых вод.

Согласно прогнозу Дальневосточного гидрометцентра, в начале сентября уровень воды возле Хабаровска поднимется до 450-500 см. Во время паводка на дачах находиться опасно, сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения Андрей Прокопенко, слова которого привели в сообщении.

Помимо подтопленных дач, вода из-за разлива рек в регионе сохраняется на четырех участках дорог внутри населенных пунктов Видное, Кедрово и Кукелево Вяземского района и Гайтер Комсомольского района. Проезд по дорогам возможен. Угрозы жилым домам нет.

По словам Прокопенко, паводок 2023 года отличается от предыдущих. Ранее вода приходила с территории Китая, Амурской области, Еврейской автономной области. Нынешняя ситуация - результат повышения уровня воды в реке Уссури и дождевого паводка, смещающегося с территории Приморского края.