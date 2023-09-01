К югу и юго-западу Японии приближаются два тайфуна

Власти страны предупредили местных жителей о возможности затопления районов и схода оползней

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Два тайфуна движутся в направлении южной и юго-западной частей Японии. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление.

К югу страны приближается тайфун "Хайкуй", который 3 сентября может достичь отдаленных островов префектуры Окинава. Скорость ветра в его центральной части составляет около 30 м/с с порывами до 45 м/с.

Одновременно с этим тайфун "Кироги" со скоростью ветра в центральной части порядка 25 м/с и порывами до 35 м/с приближается к крупному юго-западному острову Кюсю. Ожидается, что он достигнет его побережья 4 сентября.

В связи со сложными погодными условиями власти Японии призвали местных жителей сохранять бдительность из-за возможности затопления районов и схода оползней.