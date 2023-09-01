Воздушную тревогу объявили на большей части Украины, включая Киев

Предупреждение об угрозе с воздуха начало распространяться в 04:19 мск

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Зона действия воздушной тревоги, объявленной ранее в четырех регионах Украины, расширилась на большую часть территории страны, включая Киев. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены прозвучали в 04:19 мск в Черкасской области, затем в течение трех минут в красной зоне оказались Днепропетровская, Кировоградская и Николаевская области.

К 04:37 мск предупреждения начали действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях, а также в Киеве.