В Эквадоре заключенные взяли в заложники более 50 охранников и полицейских

Кроме того, в тюрьме для несовершеннолетних в Кито из-за действий преступников начался пожар

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сентября. /ТАСС/. Заключенные в шести тюрьмах Эквадора взяли в заложники более 50 охранников и полицейских. Об этом сообщила в четверг служба, занимающаяся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями.

"Сообщаем обществу, что, по данным на 18:00 [02:00 мск] четверга, 31 августа, 7 полицейских и 50 сотрудников тюремной службы безопасности и наблюдения удерживаются в шести центрах лишения свободы", - отмечается в сообщении ведомства.

По информации службы, охранники и полицейские были взяты в заложники членами "преступных группировок в ответ на ввод правоохранителей в тюрьмы для конфискации запрещенных предметов".

Ведомство также сообщило о попытке бунта в тюрьме для несовершеннолетних в Кито. Из-за действий преступников в пенитенциарном центре начался пожар, данных о пострадавших нет.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день, а 10 августа в республике было объявлено общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.