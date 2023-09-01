Под Новосибирском в пиццерии при обрушении перекрытий пострадали два человека

Как сообщили в региональном МЧС, еще 15 человек эвакуировались самостоятельно

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Два человека получили незначительные травмы в результате обрушения деревянных перекрытий в здании пиццерии в Искитиме Новосибирской области. Еще 15 человек эвакуировались самостоятельно, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пострадали два человека", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.

Об обрушении в кафе сообщили накануне в управлении СК по региону.

ЧП произошло в двухэтажном административном здании, где находились кафе, пиццерия и столовая. "В помещении пиццерии произошло обрушение деревянных элементов чердачных перекрытий на площади 20 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 15 (4 посетителя, 11 человек персонала)", - добавили в ведомстве.