В Южно-Сахалинске начинают выплаты пострадавшим от ливней жителям

Как сообщили в правительстве региона, если выяснится, что пострадавшие утратили имущество, то будут приняты дополнительные решения о поддержке

ТАСС, 1 сентября. Местные власти начинают выплаты пострадавшим от ливней жителям Южно-Сахалинска, сообщило правительство Сахалина в своем Telegram-канале.

"Сейчас наша основная задача - собрать в школу детей, которые покидали свои дома ночью, обеспечить их доставку в учебные заведения и обратно. Предоставить и другие необходимые вещи тем, кто здесь находится. Муниципалитет начинает выплату средств пострадавшим. Если выяснится, что в каких-то случаях утрачено имущество, мы будем на уровне правительства принимать дополнительные решения о поддержке пострадавших", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика, который вместе с главой города Сергеем Надсадиным посетил пункт временного размещения на базе центра "Ласточка".

Сейчас в "Ласточке" находится 31 человек, среди них 14 детей в возрасте от 4 месяцев до 16 лет. Белик также поручил срочно проехать по адресам пострадавших частных домов, отследить судьбу домашних животных в них и при необходимости их эвакуировать.

Надсадин в своем телеграм-канале уточнил размеры выплат. "Уже организована работа по выплатам семьям со стороны муниципалитета - это 20 тысяч [рублей] на человека для поддержки и покупки предметов первой необходимости", - написал Надсадин.

Ночью на юге Сахалина прошел сильный дождь, были затоплены городской парк в Южно-Сахалинске, ряд школ, жилых домов и дорог, фиксировались отключения электроэнергии, из-за обильных осадков в городе ввели режим ЧС. Празднование Дня знаний в Южно-Сахалинске перенесено на 4 сентября. Также режим ЧС введен в Невельском и Анивском районах, пострадавших от стихии.