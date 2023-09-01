В Хабаровском крае зафиксировали рекордное за последние 20 лет число лесных пожаров

За весенне-летний период в регионе выявили 761 возгорание

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Сухая погода и грозы весной и летом этого года в Хабаровском крае привели к большому количеству пожаров, превысившему значения за 20 прошедших лет. Об этом сообщил ТАСС министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько.

В этом году в регионе активно горели северные территории, в основном труднодоступная гористая местность далеко от населенных пунктов. В крае действует региональный режим ЧС, вводился межрегиональный режим. В 2022 году множество пожаров регистрировалось также на севере.

"Весенне-летний период пожароопасного сезона 2023 года на территории края характеризуется чрезвычайной горимостью. Количество возникших пожаров - 761 - превысило значения предыдущих 20 лет. Такой уровень горимости возник из-за превышения температур воздуха, значительного дефицита осадков и чрезвычайной грозовой активности. 490 пожаров (или почти 65%) возникло из-за гроз", - сказал Гулько.

Он добавил, что только слаженные действия лесопожарных формирований и своевременно привлечение дополнительных сил и средств пожаротушения позволили не допустить угрозы населенным пунктам и объектам экономики. В частности, в крае работали специалисты из других регионов.

"Осенний период, по прогнозам синоптиков, также ожидается сложным, но мы готовы к продолжению работы по минимизации негативного влияния лесных пожаров на территории края", - заверил министр.

Сейчас в крае ситуация с пожарами менее напряженная по сравнению с серединой лета, когда в огне были сотни тысяч гектаров. По данным на утро 1 сентября, в крае зарегистрировано 4 пожара на общей площади 1 782 гектара. К борьбе с огнем привлечено более 220 человек, задействовано 5 единиц техники, 2 воздушных судна. С начала пожароопасного сезона площадь пожаров превысила 922,3 тыс. га.