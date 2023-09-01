В Южно-Сахалинске подтопило более 300 частных и 7 многоквартирных домов

Как сообщили в региональном МЧС, в результате подтопления пострадавших нет

ТАСС, 1 сентября. Ливни подтопили 303 частных дома в низменной части Южно-Сахалинска, в которых живут 1 014 человек, и 7 многоквартирных домов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"По состоянию на 13:00 (5:00 мск) 1 сентября в результате выпадения обильных осадков в виде дождя за короткий промежуток времени на территории г. Южно-Сахалинска произошло подтопление низменной части города. В зону подтопления попали 303 дома, в которых проживают 1 014 человек, из них 49 детей (вода в домах на уровне до одного метра от пола), и подвалы 7 многоквартирных домов. В результате подтопления пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Невельском районе произошел перелив через дорогу местного значения Невельск - Колхозное, из-за чего село Колхозное отрезано от города. В городе Невельске подтоплены девять придомовых территорий, в селе Колхозном - четыре дома и одна придомовая территория, нарушена подача воды в село Горнозаводск. В Анивском районе из-за подтопления произошло аварийное отключение электроснабжения в таких селах, как Высокое, Новотроицкое, Огоньки, Петропавловское. Всего на устранении последствий работают 116 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России - 32 человека и 9 единиц техники.

Аэропорт Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов по фактической погоде, паромная переправа Ванино - Холмск, железная дорога работают в обычном режиме.

Пресс-служба "Сахалинэнерго" сообщила о том, что после выхода из русла реки Красносельской из-за обильных дождей затоплен машинный зал ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска. "На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ПАО "Сахалинэнерго" силами работников энергокомпании и сотрудников МЧС по Сахалинской области ведутся работы по откачке воды из машинного зала. Теплоэлектростанция несет заданную нагрузку, электроснабжение зависимых от нее потребителей осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении. Чтобы техника не повредилась, персонал остановил турбогенераторы и насосное оборудование.

Ночью на юге Сахалина прошел сильный дождь, были затоплены городской парк в Южно-Сахалинске, ряд школ, жилых домов и дорог, фиксировались отключения электроэнергии, из-за обильных осадков в городе ввели режим ЧС. Празднование Дня знаний в Южно-Сахалинске перенесено на 4 сентября. Также режим ЧС введен в Невельском и Анивском районах, пострадавших от стихии.