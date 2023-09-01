Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за супертайфуна "Саола"

В городе развернули 29 временных убежищ

ГОНКОНГ, 1 сентября. /ТАСС/. Гонконгская фондовая биржа не стала проводить утренние торги из-за действующего в городе штормового предупреждения в связи с приближением супертайфуна "Саола".

"Утренних торгов на рынках ценных бумаг и деривативов в Гонконге не будет из-за действующего тайфунного предупреждения 8-го уровня", - сказано в сообщении площадки.

Погодные условия отразились на работе Гонконгской фондовой биржи уже во второй раз в текущем году: 17 июля торги отменили из-за тайфуна "Талим".

В настоящее время супертайфун "Саола" находится в 180 км от города. Порывы в его центре достигают 58 м/с. Власти Гонконга перевели 1,4 тыс. полицейских и 300 пожарных в режим повышенной готовности. В городе развернуто 29 временных убежищ.

Как ранее сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга, уровень воды и порывы ветра могут достичь максимумов с 2018 года, когда по городу ударил тайфун "Мангхут". Власти отменили занятия в школах 1 сентября - в день начала учебного года - и призвали жителей без острой необходимости не покидать свои дома. В городе также отменено 325 железнодорожных и более 90 авиарейсов.