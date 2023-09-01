В городе Шэньчжэнь в Китае приостановят работу учреждений и транспорта из-за тайфуна

Согласно официальному распоряжению, горожане не должны покидать свои дома

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Власти города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) на юге Китая в пятницу приостановят работу всех учреждений, коммерческих организаций и транспорта из-за надвигающегося тайфуна "Саола". Об этом сообщила городская служба по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В распространенном уведомлении уточняется, что с 16:00 по местному времени (11:00 мск) должны прекратить деятельность все компании, магазины и рынки. Еще через три часа будет приостановлено движение транспорта. Что касается учебных заведений, они отменили занятия еще 31 августа со второй половины дня.

Как отмечается, компетентные ведомства в 12:00 (07:00 мск) приступят к реализации мер по предотвращению последствий стихийного бедствия. Правительство мобилизовало все доступные ресурсы - медиков, спасателей, специалистов в области водо- и электроснабжения, а также в сфере телекоммуникаций. Кроме того, обеспечены необходимые запасы продовольствия.

Согласно официальному распоряжению, жители Шэньчжэня не должны покидать свои дома. В случае необходимости им предложено воспользоваться услугами общественных убежищ.

Население Шэньчжэня превышает 17,6 млн человек. Это один из крупнейших экономических центров Китая.